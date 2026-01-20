Mycket står på spel – Grönlands sak är vår!

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det här är skamligt. Det är som om en långvarig vän, som du har hjälpt under en lång rad av år, plötsligt inte bara skulle vara beredd att säga upp vänskapen, utan också kräva att få din egendom.

Känner du som jag: det skulle vara skönt med ens en veckas paus av nya utspel i världspolitiken och upprörande nyheter? Vi är inte allena du och jag, det är jag säker på.

Just det tröstar trots att vi har inlett det nya året på ett aldrig tidigare skådat sätt i modern historia. Då menar jag inte bara stormen Hannes.

President Trump hann under bara en vecka i januari angripa Venezuela, kidnappa president Maduro, hota flera andra länder i Latinamerika såsom Colombia och Kuba, samt upprepade gånger föra fram att Grönland borde tillhöra USA.

Också den för Trump pinsamma Epstein-affären har hamnat i medieskugga. Det är exakt vad Vita huset önskar.

De här händelserna och utspelen har vi fått följa i realtid på nyhetskanaler världen över.

Samtidigt har Rysslands fortsatta krig mot Ukraina hamnat något i skymundan. Ändå flyger missilerna in i Ukraina och Kiev dagligen och kräver nya civila offer, medan förhandlingar pågår om säkerhetsgarantier och villkor för fred.

Också den för Trump pinsamma Epstein-affären har hamnat i medieskugga. Det är exakt vad Vita huset önskar.

Som ni vet är Grönland ett självstyrande område som tillhör kungariket Danmark.

Den grönländska självstyrelsen påminner om den åländska i Finland. Grönland har knappt 60 000 invånare och USA har länge haft ett ömsesidigt avtal med Danmark om rätt att ha egna trupper på Grönland.

Danmark är dessutom en av försvarsalliansen Natos grundande medlemmar tillsammans med USA. USA och Danmark har varit nära allierade under en väldigt lång tid.

Trots allt detta så har Donald Trump nu ideligen upprepat att Grönland borde tillhöra USA. Det har blivit något av en fix idé.

Han har dessutom låtit förstå att ifall man inte kan komma överens, kan han överväga en militär operation. Det här är skamligt.

Det är som om en långvarig vän, som du har hjälpt under en lång rad av år, plötsligt inte bara skulle vara beredd att säga upp vänskapen, utan också kräva att få din egendom.

Det är därför Grönlandsfrågan går under huden på oss.

Vi upplever det respektlöst, fel och orättvist mot grönländarna samtidigt som det skulle vara ett grovt brott mot folkrätten och varje lands rätt till respekt för suveränitet och egna gränser.

I slutändan handlar det också om försvarsalliansen Natos framtid såsom vi känner Nato idag.

Det är också därför som situationen är väldigt allvarlig. Ytterst handlar det om förtroende och om man kan lita på sina allierade.

Mötet mellan Danmarks och Grönlands utrikesministrar samt USA:s utrikesminister och vice president häromveckan kunde ha slutat värre.

Att tillsätta en gemensam arbetsgrupp var kanske det bästa som kunde ske just då.

Men frågan är på inget sätt ännu löst – det stod genast klart.

I söndags kom president Trump med hot om tio procents extra tullar för bland annat Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland och Frankrike.

För min egen del står det klart att vi inte nu kan godkänna handelsavtalet mellan USA och EU. Det måste frysas tills vidare.

Det är helt klart att vi som EU måste ge svar på tal.

I skrivande stund har jag precis tagit mig till Strasbourg för Europaparlamentets session. För min egen del står det klart att vi inte nu kan godkänna handelsavtalet mellan USA och EU. Det måste frysas tills vidare.

Man behöver alltid ha en plan B. Precis som det är hemma i våra hushåll. Då stormen slår till eller snömassorna samlas, så ska vi också kunna hantera den situationen.

Då denna kolumn publiceras kan mycket nytt ha hunnit hända.

En sak är oavsett klar: vi får lära oss leva med osäkerheten och inse att världsordningen förändras.

Vi måste snabbt fortsätta stärka försvaret, såväl hemma i Finland som i Norden och Europa, och vi behöver tänka i alternativa banor då det gäller framtiden.

Man behöver alltid ha en plan B. Precis som det är hemma i våra hushåll. Då stormen slår till eller snömassorna samlas, så ska vi också kunna hantera den situationen.

Det är klokt att se världen som den är, inte som man önskar att den skulle vara.

Här kan du läsa fler kolumner av Anna-Maja Henriksson.