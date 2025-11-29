När arbete inte längre har en enda form

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Medan arbetslivet förändras, verkar vårt synsätt på arbete utvecklas i långsammare takt. Vi kopplar fortfarande arbete till plats och tid – snarare än till ansvar och resultat.

Jag reflekterar med jämna mellanrum över trender i arbetslivet inom informationsarbete och dess påverkan på ledarskap. Det slår mig att medan arbetslivet förändras, verkar vårt synsätt på arbete utvecklas i långsammare takt.

Traditionellt har vi tänkt på jobb som antingen företagande eller anställning vid ett företag. Utvecklingen pekar ändå mot en splittrad framtidsvardag där vi kombinerar flera roller och arbetsgivare samtidigt.

Idag har allt fler inom informationsarbete möjlighet att arbeta flexiblare, både vad gäller tid och plats. Men ibland märker jag hur djupt rotad det gamla synsättet på arbetsdagen fortfarande kan vara.

En eftermiddag deltog jag vid en föreningsaktivitet, och någon nämnde: "Du är inte på jobb idag?".

Det var givetvis sagt med glimten i ögat, men påminde mig om hur starkt vi fortfarande kopplar arbete till plats och tid – snarare än till ansvar och resultat.

Många värdesätter fortsättningsvis fasta arbetstider och tydliga roller. Men en bild om ett förändrat arbetsliv har börjat dyka upp när jag diskuterar med kollegor och följer med aktuella medier.

Det handlar i grunden om att människor i ökande grad växlar mellan flera roller, projekt och uppdrag hos olika arbetsgivare parallellt.

Till exempel Arbetshälsoinstitutet rapporterar framtidsutsikter där arbetshelheten plockas ihop, mer likt en portfölj av roller än en traditionell anställning. Trenden tycks drivas av behov till flexibilitet, variation och självständighet, samtidigt som digitalisering gör det möjligt att kombinera flera uppdrag.

För företagsledare går utvecklingen åt samma håll. Internationellt har termer som ”Fractional CXO” redan etablerats, där ledare är anställda deltid hos flera företag samtidigt.

Särskilt företag i tidiga faser behöver snabb tillgång till specialistkompetens, utan kostnaden att binda sig till heltidstjänster.

Även de i ledande position vill arbeta mer flexibelt och projektbaserat.

Traditionellt konsultarbete, kunde någon säga. Men deltidsledaren tar fullt ansvar för genomförandet, inte bara för rådgivningen.

Vad betyder trendgången för morgondagens ledare?

I ett fragmenterat arbetsliv handlar ledarskap mindre om fysisk närvaro och mer om tydlighet: vad som ska göras, när och varför.

Det blir särskilt utmanande när team endast delvis arbetar med ett uppdrag och kanske aldrig möts i samma rum, trots att de förväntas dra åt samma håll.

Ledaren måste bemästra kunskapen ”läsa läget” och märka när teamet behöver stöd, trots total avsaknad av den dagliga kontakten.

Det handlar om att balansera tydlig struktur och empati, och att bygga en kultur där ansvar och resultat väger tyngre än tid och plats.

En del känner säkert igen kollisionen mellan gamla normer och nya arbetssätt – och det är just i de stunderna förändringen känns mest.

Även jag själv påverkas av gamla mönster, men varje dag ger nya insikter om hur ledaruppgifter sköts i det nya arbetslivet.