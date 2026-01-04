Och var har du din skyddsängel?

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Jag hjälper dig gärna, du kan få en reflex som fungerar som din skyddsängel av mig, så du också syns i mörkret.

Matilda Saarinen Tove Peltoniemi, informations- och församlingssekreterare, Åbo svenska församling

Min arbetsväg går från en stad genom en annan stad till den tredje staden där jag jobbar. Det är sällan som jag åker till eller från jobbet under de några få ljusa timmarna mitt på dagen.

På tal om ljus, så var det ju inte ens många minuter som solen visade sig i början av december. Snön lyste också med sin frånvaro och det bara regnade, regnade och regnade lite till. Den våta asfalten sög i sig en stor del av ljuset från bilens lyktor.

Under den mörka tiden på året då jag kör till och från jobbet ser jag väldigt många typer som inte syns, eller egentligen så ser jag inte dem, inte i alla fall tillräckligt bra för att det skall vara tryggt för alla som är i farten.

Det finns ju undantag, alltså typer som syns. Jag blir väldigt glad när jag ser någon typ som har kommit ihåg sina skyddsänglar, typen syns på långt håll och det blir direkt säkrare för alla som är i farten. Ju fler skyddsänglar desto bättre.

Jag vet inte hur det är med dig, men jag tror du är av samma åsikt som mig i den här frågan. Jag har i alla fall inte ett överlopps barn, ingen överlopps vän, ingen annan när och kär heller som skulle vara överlopps i mitt liv.

Var snäll och ta med dig och på dig din skyddsängel då du rör dig ute under den mörka tiden av året, reflexer räddar liv.

Det är tyvärr inte bara en och två gånger vi fått höra eller läsa om olyckor som förstört mångas liv. Kanske en del av dessa olyckor skulle ha kunnat undvikas om alla typer skulle synas tillräckligt bra?

Nu för tiden delas dessa skyddsänglar ut på många ställen, jag har en liten korg fylld med sådana i farstun där hemma, lätt som en plätt att ta med och på sig då man är på väg ut.

Skulle det råka vara så, att du helt enkelt inte har en skyddsängel, så får du gärna kontakta mig. Jag hjälper dig gärna, du kan få en reflex som fungerar som din skyddsängel av mig, så du också syns i mörkret.

Om du inte än gett ett nyårslöfte, gör det, det är inte för sent än, eller så kan du ge ett till! Jag är själv väldigt dålig på att ge nyårslöften, men nu ger jag tre.

Det första är att ingen ska behöva tycka att jag är den där typen som inte syns i mörkret och det andra nämnde jag redan, du får en skyddsängel av mig om du inte har en.

Det tredje, jag lovar att aldrig sluta gnata på typer som inte syns ordentligt i mörkret.

God fortsättning på det nya året och visst syns vi!