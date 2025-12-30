Krönika: Skimmer över Åbofotbollen, basket på frammarsch och ett infantilt utspel

ÅU summerar höjdare och definitiva bottennapp såväl lokalt som internationellt under sportåret 2025.

Mats Lundberg
Löpare på en friidrottsbana omgiven av publik.
Något att vara stolt över. Som varje år bjöds det på toppfriidrott på Paavo Nurmi Games i Idrottsparken. Nästan 13 000 personer följde festen på plats.
