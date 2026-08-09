Ta med annat än bara solbrännan från semestern

Marith Leppäkari-Lindberg

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det finns en särskild stund i slutet av sommaren då man plötsligt märker att kvällarna blivit mörkare.

Luften känns annorlunda, fågelsången har tystnat och naturen börjar långsamt förbereda sig för en ny årstid. Vi människor försöker ofta hålla fast vid sommaren lite till – ännu en kväll på terrassen, ännu ett dopp, ännu en utflykt.

Samtidigt vet vi att hösten väntar, vare sig vi är redo eller inte. Vi samlar minnen och hoppas att den ro vi känt ska räcka en bit in i hösten.

När vardagen nu tar fart igen fylls kalendrarna snabbt. Skolan börjar, arbetet blir intensivare, föreningar och olika hobbyer drar i gång. Det är lätt att tro att värdet på våra liv mäts i hur mycket vi hinner med.

Men vi, människan är inte skapad för att ständigt prestera. Vi behöver också pauser, stillhet och tid att bara vara. Kanske är det just det vi borde ta med oss från sommaren. Inte bara solbrännan eller semesterbilderna, utan förmågan att stanna upp. Att lägga undan telefonen en stund. Att sätta sig ner med en kopp kaffe och verkligen lyssna när någon berättar hur de har det. Att ge tid åt dem som lätt blir bortglömda när vardagen rusar vidare.

I kyrkans tradition talar man ibland om tacksamhet som en livshållning. Inte en glädje där allt är perfekt, utan en övning i att se det goda mitt i det vanliga. Ett vänligt ord. Ett skratt. Regnet som får skogen att dofta. Barnets hand i vår. Människor som finns kvar, också när livet är tungt.

Hösten kommer alltid med sina utmaningar. Men den kommer också med nya möjligheter. Möjligheten att börja om, att försonas, att hitta nya rutiner och kanske också ett nytt sätt att se på livet.

När sommaren nu sakta lämnar oss behöver vi inte hålla fast vid den. Vi kan i stället bära med oss det som gav oss liv och låta det bli en del av hösten. För oavsett årstid är hoppet ingen fråga om väder. Det växer i mötet mellan människor, i omsorgen om varandra och i förtröstan på att Gud vandrar med oss – också när dagarna blir kortare.