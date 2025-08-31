Var så vänlig

None Hedvig Långbacka, förtroendevald i Åbo svenska församling, pensionär.

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Den amerikanska författaren Henry James tillfrågades på gamla dar om vilka tre goda råd han skulle vilja ge till unga människor. Han svarade: Be kind, be kind and then again, be kind.

Det är inte helt lätt att översätta citatet. Svenskans ”vänlig” och ”vänlighet” motsvarar bara delvis engelskans ”kind” och ”kindness”.

De engelska orden betyder inte bara hyfsat och vänligt uppträdande utan en aktiv livshållning; att möta människor med omtanke, respektera dem vi möter och tro människor om gott om inte motsatsen bevisats.

Och om den bevisats – att inte svara med samma mynt.

Den här sortens ”engelska” vänlighet skulle världen verkligen behöva just nu.

Det är klart att det ibland är skäligt att hålla upp en narrspegel för till exempel destruktiva politiker, som nu Kaliforniens guvernör Gavin Newsom gör gentemot Donald Trump.

En sfär där engelsk vänlighet verkligen skulle behövas är ju som känt sociala medier.

Men de flesta av oss råkar inte ut för farliga sociopater i vårt dagliga liv, så vi har orsak att fråga oss om vi inte i längden vinner på att träna oss i vänlighet, något som jag tror är fullt möjligt.

En sfär där engelsk vänlighet verkligen skulle behövas är ju som känt sociala medier.

Jag är själv en flitig Facebookanvändare och majoriteten av dem jag så att säga umgås med uttrycker sig ofta vänligt och, när åsikterna går isär, sakligt.

Men ibland halkar jag in på någon kommentarstråd och ryser av obehag över det sätt som människor kommunicerar med varandra på; vilka skällsord och vilket förakt jag kan iaktta. Så här gör också en hel del människor som jag faktiskt inte tror att skulle kunna säga sådant här i en ansikte mot ansikte-situation.

Ett intressant tankeexperiment – om vi alla innan vi debatterar någonting eller uttalar oss om något/någon, skulle ägna några sekunder åt Henry James tre goda råd – hur skulle då sociala medier och all annan mänsklig kommunikation se ut?

Väldigt mycket bättre än idag skulle jag tro. Det är inte lätt, nej, men försöka duger att visa vänlighet, om och om igen.