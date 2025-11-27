Varje barn har rätt att få känna tillhörighet och bli hörd

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Barns och ungas röst och deras åsikter ska bättre tas tillvara än i dag i alla frågor som berör dem på ett eller annat sätt.

Efter den nyss avslutade veckan för barnets rättigheter är det bra att påminna om varje barns rätt att höra till samhällsgemenskapen och att bli hörd.

Vi måste stärka arbetet för att förebygga ensamhet och främja gemenskap inom fostran och utbildning, så att inte ett enda barn står utanför.

Det är också viktigt att berätta för dem hur deras synpunkter har beaktats.

Att lyssna på barn får inte vara enbart en rutin — det ska handla om att verkligen lyssna.

Enligt Centralförbundet för Barnskydds undersökning ”Lapsen oikeudet lasten silmin 2024” upplever 49 procent av barn och unga i åldern 10 till 17 år att deras åsikter lyssnas på alltför sällan i frågor som gäller dem.

Barn och unga ska inte behöva vänta tills de blir myndiga för att få delta i beslutsfattande, utan deras tid att påverka är redan nu.

Delaktighet i samhället föds ur upplevelsen av att vara en del av sina närgemenskaper och samhället.

En ständig känsla av ensamhet och utanförskap är en av de viktigaste faktorerna bakom bland annat marginalisering.

Enligt Enkäten Hälsa i skolan 2025 uppgav omkring 13 procent av eleverna att de är ensamma.

Enligt Röda Korsets ensamhetsbarometer upplever till och med 41 procent av 16- till 24- åringar ensamhet minst en gång i veckan.

Daghem, skolor och läroanstalter har en mycket viktig roll i att minska barns ensamhet och stärka gemenskapen.

Vi behöver kunna identifiera barn och unga som upplever ensamhet eller riskerar att marginaliseras samt stöda gemenskapsfrämjande verksamhet och hobbyer.

Jag tror också att ett mobilförbud som gäller även under rasterna stärker skolvardagens gemenskap och det att man gör saker ihop.

Vi har redan fått goda exempel från många skolor som förbjudit telefoner under hela skoldagen, inte bara under lektionerna.

Förhoppningsvis utvidgar alla skolor snart förbudet till hela skoldagen.

I riksdagens arbetsgrupp för att minska ensamhet och ostracism har vi berett programmet Deltagarnas Finland som sammanför samhälleliga aktörer på bred front för att främja gemenskap.

Programmets första åtgärdshelhet innehåller 21 mål och åtgärder för att främja målen inom olika samhällsområden.

Deltagarnas Finlands åtgärdsprogram erbjuder ett brett spektrum av åtgärder för olika samhällsaktörer för att minska ensamhet och stärka gemenskap.

Jag hoppas att åtgärderna tas i bruk i alla kommuner och i alla skolor och läroanstalter runt om i landet.

Det är vårt gemensamma ansvar att se till att inte ett endaste barn blir ensamt eller lämnas utanför.

