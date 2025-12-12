Vidrig fredsplan och onödigt krimskrams

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Tänk att det kan vara så svårt för USA:s sändebud att inse fakta. Ryssland och enbart Ryssland bär ansvar för kriget. Det var Putin som startade det. Det är därför Ryssland som ska betala, inte belönas!

Det blåser kalla vindar i världspolitiken. Just nu befinner vi oss i en avgörande stund för Ukrainas och därigenom också hela Europas framtid.

Den så kallade ”fredsplanen” på 28 punkter som läckte till medierna för några veckor sedan kunde närmast liknas vid Putins önskelista, och hade i praktiken inneburit kapitulation för Ukraina.

Det är också helt klart att inga riktiga fredsförhandlingar kan föras utan att Ukraina är med vid förhandlingsbordet. Lika klart är att beslut som berör Europas eller Natos framtid inte kan fattas utan Europa och Nato!

Sedan denna ”fredsplan” läckte till medierna har det också hunnit hända mycket.

Förhandlingarna mellan Putin och den amerikanska delegationen i Moskva förra veckan gav dock inte något resultat. Det är ändå uppenbart att de ekonomiska intressena spelar en central roll och att Ryssland egentligen inte vill ha fred.

Samtidigt vittnar USA:s nya säkerhetsstrategi om en total kursändring i amerikansk utrikes- och säkerhetspolitik. Från ryskt håll har man redan hunnit välkomna den. Det säger mycket.

Ukrainas kamp för frihet och självständighet handlar i förlängningen om allas vår framtid i Europa.

Det behövs en rättvis och hållbar fred.

Därför behöver vi nu beslut av ministerrådet bestående av EU:s 27 medlemsländer – inklusive Belgien och Ungern – så att de frysta ryska miljarderna som finns i Europa fås i bruk för Ukraina.

En fred som respekterar Ukrainas suveränitet, skapar hållbara säkerhetsgarantier och tvingar Ryssland att betala.

Just det beslutet är Putin rädd för. Det finns ingen tid att förlora.

Trots det allvarliga världspolitiska läget står ändå julen snart för dörren, och också julhandeln har dragit igång.

Under de senaste åren har näthandeln på allvar slagit igenom. Allt fler gör sina uppköp på nätet, på gott och ont. Det som ändå gör mig upprörd är den kinesiska ”billigvarufrossan” som drabbat hela EU.

Visste du att plattformar som Temu och Shein idag säljer varor till Europa till ett värde av flera miljarder euro? Det handlar enorma mängder små paket, så kallade lågvärdiga varor (under 150 euro), som skeppas och flygs till Europa.

För år 2025 beräknar man att det sänds cirka 42 miljoner dylika paket från Kina till Finland. Det betyder i medeltal nio kinesiska nätpaket per finländare! Och vad är det då man beställer? Jo, billiga kläder, leksaker, verktyg och det vi i alldagligt tal kallar ”krimskrams”.

Problemet med de kinesiska paketen är att den enorma mängden gör det omöjligt att följa upp om produkterna verkligen håller europeiska standarder.

Medelvärdet på ett sådant paket är ungefär sex euro. Det här är inte hållbart i längden.

Utan att veta om det kanske man har beställt ett plagg som innehåller förbjudna kemikalier, eller leksaker som kan vara livsfarliga för barn.

Nu behövs åtgärder på alla plan. På EU-nivå planeras en avgift för samtliga paket från Kina.

På nationell nivå måste man intensifiera undersökningen av produkter som kommer till landet, och sedan måste man aktivera konsumentupplysningen.

Det är så lätt att med ett klick köpa något som verkar billigt och bra på nätet.

Vi konsumenter måste inse att vi har ett ansvar för utvecklingen.

Då du handlar åboländskt, inhemskt eller europeiskt vet du dessutom att du stöder åboländskt, finländskt och europeiskt företagande.

Då kanske klädbutiken eller bokhandeln i din stad inte behöver stänga. Så tänk efter före du klickar!

