Minister Rantanens utspel om uteslutning av Spanien från Schengen-området var oansvarigt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Migrantkrisen i den spanska enklaven Ceuta har fått många att reagera. Det är i sig naturligt. Då över 50.000 främst marockanska potentiella migranter plötsligt simmar över från Marocko till Ceuta är det klart att det inte är en normal företeelse.

Men det är djupt olyckligt att vår egen inrikesminister Mari Rantanen snabbt hoppade på den europeiska ytter högerns tågvagn och krävde att Schengen samarbetet med Spanien skulle sättas på undantag. Kanske hon inte visste att den fria rörligheten inte gäller Ceuta eller Mellila enklaverna, där personkontroller krävs for vidare resa till spanska fastlandet ?

Nu har ju migranterna återvänt till Marocko och den värsta lokala krisen är därmed över. Men, tyvärr kommer reaktionerna som kom från ministerhåll i Finland att överskugga bilden av oss, åtminstone för en tid. Må så vara att man nu från regeringshåll meddelar att det handlat om hennes personliga utspel, inte regeringens linje. En minister med ansvar för migrationsfrågor måste inse, att tar man ställning i en akut fråga, som berör ens förvaltningsområde, uppfattas det som regeringens och landets linje, inte som ett personligt utspel.

Att förklara Minister Rantanens utspel till spanska kolleger kommer nog att kräva en del insatser också i Europaparlamentet. Vi ska minnas att även Finland kan behöva europeisk solidaritet i framtiden. Vi ska inte höra till dem som går i första ledet och kräver någons uteslutning ur Schengenområdet, utan noggrant övervägande och analys av konsekvenser. Vi kan själva en dag vara den som behöver hjälp.

Egna partipolitiska ambitioner och behov av media synlighet, vilket Sannfinländarna är duktiga på, får inte ta överhanden. Det skapar inte stabilitet, tvärtom!

De europeiska yttre gränserna kan bara hållas med gemensam vilja och satsningar. Det gäller för Ceuta – såväl som för tex Vaalimaa och Nuijamaa. Vi ska se över EU-budgeten och finansieringen, men också satsa på gemensam beredskap, manskap och snabbare insatser på plats då det behövs.