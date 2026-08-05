Pornografi – ett folkhälsoproblem

ÅU debatt

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Dr. Gail Dines hävdar att den som är för sex också bör vara mot pornografi.

Vi som motsätter oss pornografi kan inte acceptera vad den gör med sexualiteten, eftersom den reducerar sex till en toxisk, industriell produkt. De fritt tillgängliga porrsajterna finns till stor del för att introducera unga pojkar till pornografi och skapa ett beroende, så att de senare, som vuxna, använder sina kreditkort för att köpa dessa tjänster. På så sätt exponeras de för våldsamt övergreppsmaterial och ett innehåll som avhumaniserar och förminskar både kvinnor och män till sexobjekt.

Pornografi är en folkhälsokris. Semrush.com uppger att Pornhubs webbsida bara i juni 2026 besöktes 16,97 miljoner gånger med en finländsk ip-adress.

Antalet unga män med tvångsmässigt sexuellt beteende ökar i det finländska samhället. Obekräftade uppgifter online påstår att finländare satsar mest pengar per capita på Onlyfans. Detta är alarmerande och borde synas i stora satsningar på såväl forskning som hjälp till pojkar och män så att de kunde frigöra sig från porrberoende.

Elpida, vars syfte är att hjälpa personer i människohandelsliknande livssituationer, vill gärna hjälpa dem som vill lämna sexindustrin. Genom vårt uppsökande arbete möter vi människor som befinner sig inom sexindustrin. Majoriteten av dem drömmer om ett annat liv. Den utsträckta handen gäller också Caroline Sparf, utan tidsbegränsning.

Korrigering 7.8.2026 kl 8.19:: Stavningen av Semrush.com korrigerad. Hänvisning till Trueadmirer.com struken och meningen omformulerad så här: Obekräftade uppgifter online påstår att finländare satsar mest pengar per capita på Onlyfans. Detta är alarmerande och borde synas i stora satsningar på såväl forskning som hjälp till pojkar och män så att de kunde frigöra sig från porrberoende.