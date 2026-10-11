Rysktalande experter behövs mer än någonsin

ÅU ÅU

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Måndagen den 6 oktober fick man läsa om Åbo Akademis planer att lägga ner läroämnet ryska. Orsaken bakom dessa planer var den sedvanliga: ekonomin är dålig och därför måste man skära ner. Att lägga ner ryska som läroämne skulle vara en riktig björntjänst för de kommande generationerna, eftersom ryskspråkiga experter behövs mer än någonsin.

Ofta målar man upp en bild om Finland som ett framgångsrikt land med ett högkvalitativt utbildningssystem och en bildad befolkning. Har man följt med diskussionerna i sociala medier och den offentliga debatten under de senaste åren är det dock mycket lättare att få en helt motsatt uppfattning om bildningsnivån hos befolkningen i vårt land. Allt som har med ryska språket att göra har blivit ett rött skynke för även många högutbildade människor. Allt detta beror på det faktum att folk varken talar eller förstår ryska. Nyhetsrapportering om den ryskspråkiga världen sker ofta via engelskspråkiga medier, vilket gör det svårare att bilda en verklighetsbaserad uppfattning om hur saker och ting verkligen är. Dessutom är det alltför lätt att stämpla människor som förespråkar språk- och kulturutbyte som “putinister” i dagens läge.

Att tänka kritiskt var en av de viktigaste färdigheterna som jag lärde mig under min studietid. Som en person som talar flytande ryska har jag kunnat resa i många länder där man talar ryska. Många människor i dessa länder beundrar och rentav älskar Finland. Vanliga finländare har mycket gemensamt med vanliga personer i Ryssland. Löften ska hållas, ärlighet är en viktig värdering och man tiger när man åker kollektivtrafik. Dessa tre exempel är bara en bråkdel av de gemensamma nämnarna som vi har.

Att lägga ner ryska vid Åbo Akademi är inte bara en kortsiktig ekonomisk besparing. Det är ett strategiskt misstag som gör framtidens Finland både blindare och fattigare på bildning. Låt inte ekonomisk panik radera ut den expertis vi kommer att behöva som när historiens blad en dag vänder.