Vi borde leva som vi kör bil

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Ibland är det bra att blicka bakåt och framåt, men vi är menade att leva i nuet.

”Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men nu är den här, så ta för dig solen skiner idag.”

Så lyder en del av Tomas Ledins kända refräng. Vi lever i en tid där vi lätt tänker tillbaka: Oj om jag ännu var på semester! Eller alternativt att vi grämer oss över sådant som varit. Samtidigt lever vi i en tid där vi lätt ser framåt: Jag väntar bara på höstlovet, eller snart är det äntligen helg. Kanske oroar vi oss också för ett jobbigt samtal som väntar.

Det är en balansgång med livet. Det är bra att blicka bakåt och att blicka framåt, men framför allt är vi menade att leva i nuet.

Precis som när vi kör bil. Vi tittar ibland i backspeglarna för att se vad som finns bakom oss och på skyltarna för att veta vart vi är på väg. Men framför allt håller vi blicken på vägen framför oss och på det som händer här och nu.

Bibeln talar om att inte bekymra sig för morgondagen och att vi får lita på att Gud är med oss. Varje dag är en gåva av Gud som vi får ta vara på. Vi får uppleva allt det vackra han har skapat – fåglarnas kvitter, vindens stilla sus, solens värmande strålar.

Tänk om vi alla kunde utmana oss själva att stanna upp åtminstone fem minuter om dagen.

Tyvärr är den gåvan dock inte alltid lätt. Det kan hända att allting känns mörkt och tungt runt omkring oss. Vi får i sådana stunder be om stöd och lita på Gud. Vi kan stödja oss på Bibeln, delta i en gudstjänst eller be en bön, som ett samtal mellan oss och Gud.

Det betyder inte att allt genast blir bra, men vi får lita på att det finns en klippa som håller i väntan på att stormen ska lägga sig. Ibland kan stormen också bero på oss själva.

Vi är vana att skynda hela tiden och visa hur duktiga vi är genom att fylla våra kalendrar. Tänk om vi alla kunde utmana oss själva att stanna upp åtminstone fem minuter om dagen.

Stanna upp, andas in och ut i en lugn takt och fundera: Vad är en sak i det förflutna som jag behöver lämna bakom mig? Vad är en sak i framtiden som jag ser fram emot? Och vilka tre saker händer just nu? Avsluta ännu med att tänka ut tre saker du är tacksam för.

När vi stannar upp märker vi mer av allt det goda runt omkring oss och får anledning att tacka Gud för det. Alla dagar är inte den glada versionen av en dans på rosor, utan kanske snarare känns som att man dansar på själva stjälkarna med taggar i. Då får vi lita på att Gud är klippan som håller i vått och torrt.

Som det tidlösa citatet, ofta tillskrivet både Eleanor Roosevelt och Master Oogway i Kung Fu Panda, säger: ”Yesterday is history, tomorrow is a mystery, and today is a gift. That's why they call it the present”.