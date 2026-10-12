System för negativ röstning finns

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Tack Johnny Långstedt för din kolumn den 12.10. Den tar upp en viktig men ofta förbisedd aspekt av demokratiska val: som väljare vill vi givetvis ofta stödja bestämda kandidater och val, men det kan vara väl så viktigt för oss att vissa andra INTE blir valda. "Som ett tankeexperiment" vill du därför efterlysa en möjlighet även till negativ röstning.

Dessbättre behöver frågan inte stanna på tankestadiet: det finns valsystem som ger väljaren möjlighet till både positiv och negativ röstning.

I Lettland finns kandidaterna i parlamentsval på en gemensam lista i valkretsen. Väljaren kan ge sitt godkännande åt flera än en kandidat samtidigt som man kan stryka de kandidater som man inte godkänner.

I Australien ska väljaren rangordna samtliga kandidater på listan. Rankar man en kandidat lågt innebär det de facto en negativ röst för den kandidaten.

I Irland kan väljaren rangordna ett valfritt antal kandidater på listan. De kandidater man låter bli att rangordna kan inte få ens röst – återigen i praktiken ett fall av negativ röstning. Alla dessa system – ytterligare varianter finns – ger väljaren betydligt större inflytande än t.ex. vårt finländska valsystem.

Varför förbises då denna viktiga dimension på val i den politiska debatten? Skälen är förmodligen två – och de är inte särskilt upplyftande.

Valda parlamentariker, som ju sitter i nyckelställning när det gäller konstitutionella frågor, har visat sig ha begränsad kunskap om faktiskt existerande alternativ bland valsystemen.

De kan kanske huvuddragen i de övriga nordiska ländernas system men sällan mycket mer (typiskt nog har länderna i Norden snarlika valsystem).

Än viktigare är att de sittande representanterna fått sina mandat inom ramen för vårt nuvarande system. De har därmed systemet att tacka för sin ställning, varför de ogärna vill såga av den gren de sitter på.