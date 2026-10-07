Det är inget sjukt i att bli äldre

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Det är inget sjukt i att bli äldre, liksom det inte heller är nån sjukdom att föda barn. Man måste bara förbereda sig, det som på fackspråk kallas förebyggande verksamhet. Till exempel innebär det att i tid planera hur och var man vill bo och leva på äldre dar.

Bostaden ska vara lätt att komma till och lätt att sköta, det vill säga tillgänglig. Den ska finnas i ett område med en trygg omgivning där man vågar röra utomhus, rimligt nära allmän service och butiker när man behöver handla. Bra kollektivtrafik är viktigt för umgänget med vänner och bekanta.

Vi vill ha ett boende där man själv kan välja hurudan bostad man vill ha, om den ska vara liten eller stor, om man vill bo på hyra eller i en bostad som man äger.

Vi Svenska seniorer anser att dagens modell av gemenskapsboende, ett exempel på välfärdsområdenas fokusering på det sjuka, måste revideras och göras mer varierande så att det blir en boendeform som är lika intressant som dagens studiebostäder.

Något för nästa regeringsförhandlingar kanske?