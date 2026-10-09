Myndigheten svarar: Så här fungerar meddelandena i Suomi.fi

Det här är en opinionstext, åsikterna är skribentens egna.

Suomi.fi-meddelanden förmedlar meddelanden till mottagaren, själva ärendehanteringen sker i myndigheternas tjänster.

I sin insändare (Åbo Underrättelser 30.9.2026) lyfte Johnny Jalonen fram en oro för att digital myndighetskommunikation kan upplevas som komplicerad om ett ärende kräver att man använder flera olika tjänster.

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Suomi.fi-meddelanden är en elektronisk brevlåda. Tjänsten förmedlar på ett säkert sätt meddelanden från myndigheter till medborgaren på ett och samma ställe.

I många fall kan beslut eller andra dokument läsas direkt i Suomi.fi-meddelanden. I vissa fall hänvisar meddelandet användaren till myndighetens egen e-tjänst, eftersom handläggningen av ärendet eller de fortsatta åtgärderna kräver att den tjänsten används.

Även om ärendehanteringen i sådana situationer kan fortsätta i en annan tjänst behöver användaren i allmänhet inte identifiera sig på nytt.

När en person har identifierat sig i Suomi.fi-meddelanden via webbläsaren på en dator eller mobil enhet kan personen, med samma identifiering, även använda andra offentliga e-tjänster som använder Suomi.fi-identifikation, såsom exempelvis Min Skatt.

Myndigheter som använder Suomi.fi-meddelanden använder tjänsten på olika sätt.

Varje organisation som skickar meddelanden ansvarar för att innehållet i det skickade meddelandet är tydligt och att ärendehanteringen kan fortsätta smidigt efter att meddelandet har tagits emot.

Omsorgsfullt utformade meddelanden hjälper kunden att förstå vad ärendet gäller och var eventuella fortsatta åtgärder ska utföras.

Vi uppmanar de organisationer som skickar meddelanden att inkludera så mycket information som möjligt som är relevant för kunden i det meddelande som skickas via Suomi.fi-meddelanden, även om själva beslutet eller ett annat dokument finns tillgängligt i avsändarens egen e-tjänst.

Respons om meddelandenas innehåll och begriplighet bör alltid skickas direkt till den myndighet som har skickat meddelandet.